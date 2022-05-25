Расчленение как в Dead Space и комбы из оружия: первые подробности The Callisto Protocol

Журналисты Game Informer опубликовали очень подробное превью The Callisto Protocol — новой игры Глена Скофилда, создателя Dead Space. В беседе с авторами журнала разработчик поделился подробными деталями об игровом процессе и вообще всём, чего стоит ждать в новом проекте. Выбрали главное.
- События игры развернутся в 2320 году на спутнике Юпитера Каллисто. Главным героем станет обычный работяга Джейкоб Ли, которому, как и Айзеку Клаку из Dead Space, не повезло оказаться не на том корабле.
- Судно Джейкоба терпит крушение и оказывается на спутнике, где он сразу попадает в тюрьму. Вскоре случается нечно непонятное и все отсеки станции, где держат главного героя, заполоняют мутанты-биофаги.
- У Джейкоба есть инструмент GRP, очень похожий на стазис Айзека. С его помощью можно притягивать противников к себе или толкать мощной ударной волной. Как и в Dead Space, главный герой может использовать элементы окружения в качестве оружия и зарядить в мутанта каким-нибудь тяжёлым ящиком.
- В игре появится своеобразная система комбо-ударов, работающая по простому принципу: если главный герой сначала оглушит врага, то на его теле отобразится уязвимое место. Если выхватить оружие и выстрелить, то у монстра отвалится конечность.
- Конечный арсенал Джейкоба пока неизвестен, но ему будут доступны самые примитивные образы вроде пистолетов и дробовиков. Однако в чистокровный шутер игра не скатится — авторы делают упор на атмосферу страха.
- В зависимости от ситуации каждая отстреленная конечность по-разному влияет на поведение мутанта. Если оторвать ему руки, то он не сможет схватить Джейкоба, а вынужденная ампутация конечностей серьёзно скажется на его мобильности.
- Глен Скофилд старается построить игру так, чтобы вам всегда было страшно. В связи с этим команда разработчиков сначала придумывала опасные ситуации для игрока, а уже затем продумывала инструменты, которыми он будет пользоваться.
- Авторы подчёркивают, что Джейкоб — не супербоец и не герой Far Cry, поэтому ему предстоит мыслить креативно и использовать все доступные способы выживания.
Скофилд также рассказал, что во время разработки к нему обращались самые разные издатели, от Microsoft и PlayStation до Google. Однако ему не удалось найти общий язык ни с кем из них — кроме KRAFTON. Авторы PUBG как раз планировали открыть новую студию, и наработки Скофилда пришлись им по душе. При этом у разработчика есть полная творческая свобода.
Хотя The Callisto Protocol изначально подавалась как игра во вселенной PUBG, прямых параллелей с королевской битвой в ней почти не будет. Всё-таки время действия и общий сеттинг не позволяют интегрировать идеи Скофилда в шутер KRAFTON. Однако фанаты могут ожидать множество отсылок и референсов в адрес популярной сессионки, но подробностей пока нет.
The Callisro Protocol выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series до конца 2022 года. У игры пока нет геймплейного трейлера.
Скриншоты и концепт-арты
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