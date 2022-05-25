Twitch станет делиться причинами банов стримеров

Несмотря на то, что Twitch остаётся самой популярной стриминговой платформой с огромной аудиторией, сервис далеко не всегда сообщает ведущим трансляций о причинах блокировок их каналов. Например, в 2020 году создатели забанили популярнейшего Dr Disrespect, а о причинах бана он узнал лишь спустя какое-то время, после волны негодования в сети.

В интервью The Washington Post вице-президент Twitch по доверию и безопасности Анджела Хессион заявила, что компания планирует исправить это упущение и сделать механику блокировок более прозрачной для стримеров. В ближайшее время при получении блокировки Twitch начнёт сообщать причины бана, включая прикрепление фрагментоа трансляции с нарушением.

При этом зрители будут видеть ту же надпись о блокировке «в связи с нарушениями правил площадки». Стримеры будут сами решать, раскрывать зрителям причины бана или нет.

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