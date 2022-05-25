В России запустили RuStore — ещё один аналог Google Play

Сегодня стал доступен российский аналог Google Play от «ВКонтакте». Сервис RuStore уже можно скачать с официального сайта. Доступ к нему есть только у пользователей Android. Важно отметить, что RuStore находится на стадии бета-тестирования.
На сайте можно посмотреть список доступных приложений. Они разделены на категории, в которые входят медицина, инструменты, игры, новости и многое другое. Например, в RuStore можно скачать Delivery Club, Rutube, «ВКонтакте», «2 ГИС» и множество других приложений.
Мы создаем комфортное и надёжное пространство, которое подходит всем разработчикам и удобно для всех пользователей. Мы делаем RuStore, основываясь на принципах открытости, честности и безопасности.
Есть даже игры, но какие-то топовые мобильные тайтлы в RuStore не представлены. Возможно, они появятся позже. Также создатели отметили, что будут пополнять сервис большим количеством свежих приложений.
RuStore — ещё один российский аналог Google Play. Ранее запустился NashStore. Суть сервиса та же.
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