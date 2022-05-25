Джордж Мартин желает удачи «Властелину колец», но надеется на больший успех «Дома Дракона»

В разговоре с The Independent культовый писатель Джордж Мартин высказался на тему противостояния двух фэнтези-франшиз: «Властелина колец» и «Песни льда и пламени». По первой в сентябре выйдет сериал от Amazon, а по второй в августе стартует приквел «Игры Престолов» — «Дом Дракона».

Сам автор не видит смысла в сравнении двух вселенных и желает, чтобы оба сериала преуспели. При этом шоу по своим произведениям он всё-таки желает удачи в большей степени.

Я надеюсь, что оба шоу будут успешными, но мы преуспеем больше. Если «Кольца власти» возьмут шесть «Эмми», то мы заберём семь. В любом случае это полезно для жанра. Я люблю фэнтези и хочу больше подобных шоу на телевидении.

Ранее культовый писатель пожаловался на негативные последствия существования интернета. Мартин с горечью заявил, что его постоянно спрашивают о сроках выхода новой книги в цикле ПЛиО — «Ветров зимы».

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