Дочь создателя DOOM написала обзор World of Warcraft

Известный программист и дизайнер Джон Ромеро, являющийся, среди прочего, создателем DOOM, опубликовал в своих социальных сетях настоящий обзор World of Warcraft, который написала его дочь Авалон.

Девочке 10 лет, но она уже занимается написанием обзоров. В своём тексте она похвалила World of Warcraft и позвала всех играть в MMORPG.

World of Warcraft — это прекрасная игра, в которой можно получить классных животных, исследовать различные места и прокачивать уровни. Если прокачаетесь, то сможете покупать одежду. Ещё можно изучать таланты на высоких уровнях, а также выбирать животных и выполнять задания. Я ставлю этой игре 10 звёзд из 10. Вы можете получать оружие для сражений с плохими парнями. Орда или Альянс? Это ваш выбор. Так что приходите и играйте.

В сети с шуткой отреагировали на такой обзор. Некоторые отмечают, что это лучшая статья по игре, которая существует. На этот обзор обратили внимание даже авторы World of Warcraft.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!