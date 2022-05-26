Стала известна дата отключения серверов Survarium
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Ещё в феврале стало известно о закрытии серверов Survarium. Разработчики говорили, что закроют серверы в мае, а теперь стала известна точная дата — 31 мая.
По словам разработчиков, день закрытия точно станет тяжёлым, поскольку Survarium стал давним близким другом студии Vostok Games и многих геймеров.
Мы искренне благодарны всем без исключения игрокам, которые поддерживали нас и проект Survarium на протяжении всего времени его существования. Подводя черту, мы хотим ещё раз поблагодарить вас за активное участие в проекте, конструктивную критику и идеи по улучшению игры – это была по-настоящему совместная работа.
По словам разработчиков, они с оптимизмом смотрят в будущее и верят в новые проекты. Авторы призвали провести последние дни за сражениями в Survarium перед её закрытием.
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