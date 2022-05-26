В третьем сезоне «Ведьмака» могут показать ещё одну Лже-Цири

В первом сезоне «Ведьмака» появлялась Лже-Цири. Её хотели выдать за настоящую Цириллу, но провести Геральта не удалось. Тогда роль Лже-Цири сыграла Виола Преттеджон.
Издание Redanian Intelligence, специализирующееся на «Ведьмаке», опубликовало свежие данные по третьему сезону шоу. Говорится, что в нём стоит ждать появление ещё одной Лже-Цири, роль которой исполнит Фрэнсис Пули. В качестве аргументов Redanian Intelligence приводит пару доводов.
Если вдруг вы забыли, какая Лже-Цири была в первом сезоне
Во-первых, Пули внешне похожа на Фрейю Аллан, играющую настоящую Цири. Во-вторых, Фрэнсис Пули заметили на студии Longcross. Примечательно, что в это же время там находился актёр, играющий Эмгыра вар Эмрейса.
Фото: Redanianintelligence.com
Премьера третьего сезона шоу вряд ли состоится до 2023 года. Сейчас ведутся его съёмки.
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