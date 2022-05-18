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На роли Кейры Мец и Маргариты Ло-Антиль для «Ведьмака» взяли спорных актрис

Фанаты «Ведьмака» явно будут недовольны выбором актрис третьего сезона
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Издание Redanian Intelligence, специализирующееся на сериале «Ведьмак» опубликовало новую информацию, касательно третьего сезона шоу. Издание раскрыло двух актрис, которые сыграют чародеек.

Если верить данным, то каст третьего сезона сериала пополнят Рошель Роуз и София Ингар. Первая сыграет роль чародейки Маргариты Ло-Антиль, а Ингар воплотит образ Кейры Мец. Обеих героинь можно было встретить в третьей части «Ведьмака». Их игровые воплощения получились очень близкими к тому, что было в книгах Анджея Сапковского.

Очевидно, что фанаты «Ведьмака» не будут довольны выбором этих актрис, поскольку они совсем не подходят для выбранных персонажей.

Кейра Мец

Кейра Мец

Маргарита Ло-Антиль

Маргарита Ло-Антиль

Сафия Ингар

Сафия Ингар

Рошель Роуз

Рошель Роуз

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Также издание отметило, что съёмки нового сезона «Ведьмака» длятся уже шесть недель. Премьера третьего сезона шоу вряд ли состоится до 2023 года.

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