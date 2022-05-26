В США призвали не отключать Россию от интернета

Недавно прошёл специальный брифинг, на котором обсуждали напряжённую ситуацию на Украине, санкции против России и многое другое. Одной из тем стало отключение России от интернета.

Как отметило РБК, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США призвали посредников не отключать Россию от интернета. Сделано это для того, чтобы в страну поступала вся необходимая информация.

Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России.

Также Нед Прайс заявил о намерении поддерживать журналистов в России, поскольку их роль в обществе слишком важна.

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