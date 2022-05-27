Джоди Фостер исполнит главную роль в 4-м сезоне «Настоящего детектива»
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HBO раскрыла первые подробности четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком Night Country («Страна ночи»). Так, главная роль досталась оскароносной Джоди Фостер, известной зрителям по «Молчанию ягнят» и «Контакту». Сценаристами продолжения выступят Исса Лопес («Тигры не боятся», «Всё плохо»), и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»).
События четвёртого сезона развернутся на Аляске во время полярной ночи. Детектив Лиз Дэнверс с напарницей Эванджелин Наварро отправятся на поиски шестерых мужчин, пропавших где-то в городе Эннис.
Даты выхода и полного актёрского состава у четвёртого сезона пока нет.
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