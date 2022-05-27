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РКН составил протоколы на Twitch, Likee, Pinterest и другие компании

РКН составил протоколы на Google и Apple. Компаниям грозят штрафы в миллионы рублей
News.justia.com
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На сайте Роскомнадзора появилась запись, которая гласит о том, что ряд иностранных компаний не локализовали базы данных на территории России.

Против нескольких крупных фирм составили протоколы. В их числе Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service и Google. Притом Google получила повторный протокол, поскольку от компании уже требовали предоставление локализации ещё в 2021 году. За нарушение компаниям грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

На сайте ведомства указывается, что локализация баз данных нужна для защиты персональных данных пользователей.

Локализация баз данных на территории РФ позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости персональных данных российских пользователей.

Все протоколы будут рассмотрены мировым судом Таганского района Москвы уже завтра.

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