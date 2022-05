Авторы ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic сняли многие игры с продаж в России

Компания Aspyr, которая известна по переизданиям и портированию игр по Звёздным войнам, сняла большинство своих проектов с продаж в России.

Из недавних проектов Aspyr можно отметить порты Star Wars: The Force Unleashed, Knights of the Old Republic, Jedi Knight для Nintendo Switch. Все они больше недоступны для покупки в России. Также в стране нельзя купить переиздание Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, которым занималась компания.

Сегодня Aspyr анонсировала порт Star Wars: Knights of the Old Republic 2 для Nintendo Switch, который выйдет 8 июня. В российском eShop предзаказать экшен нельзя. Также в разработке у студии находится ремейк первой KOTOR для PS5 и ПК. Если ситуация не изменится, то и он может не выйти в РФ.

Некоторые менее известные игры, которые издавала Aspyr, ещё остались в России. Среди них ремастер Fahrenheit, VR-приключение Torn и головоломка Morkredd.

