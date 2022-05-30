Дебютный трейлер второго сезона сериала «Звёздные войны: Бракованная партия»

Disney выпустила первый трейлер 2-го сезона анимационного сериала «Звёздные войны: Бракованная партия». В ролике можно увидеть клонов из элитного «отряда 99» и других персонажей Star Wars — в том числе императора Палпатина. Сюжет продолжения расскажет о судьбе нескольких солдат Республики после окончания Войн клонов.
«Звёздные войны: Бракованная партия» рассказывают про четверых клонов из экспериментальной партии, которые из-за своих генетических особенностей обладают уникальными способностями. Они не попали под действие чипов во время Приказа 66, вследствие чего оказались опасными для нового имперского порядка.
Продолжение истории Охотника, Эхо, Теха и Крушилы можно будет увидеть осенью 2022 года в сервисе DIsney+.
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