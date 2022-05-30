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Следующий фестиваль Star Wars Celebrations пройдёт с 7 по 10 апреля в Лондоне

Следующий крупный ивент по Star Wars пройдёт в Лондоне в 2023 году
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Организаторы Star Wars Celebrations сразу по окончании шоу в Анахайме назвали место и сроки проведения следующего фестиваля. Он пройдёт с 7 по 10 апреля 2023 года в лондонском центре ExCel, который примет фанатов уже в третий раз.

Ранее Star Wars Celebrations проходило в центре ExCel в 2007 и 2016 годах. Также шоу организовывали в Германии в 2013-м и один раз в Японии — в 2008-м. Все остальные фестивали проводились в США.

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Если предстоящее шоу не сорвётся, оно станет вторым подряд после мероприятия в Анахайме, которое прошло с 26 по 29 мая. Два предыдущих года организаторы Star Wars Celebrations пропустили из-за пандемии коронавируса.

На прошедшем Star Wars Celebrations состоялось множество анонсов, включая игры, сериалы и фильмы. Главное с шоу мы собрали в специальном материале.

Все главные анонсы Star Wars Celebrations 2022: игры, сериалы, мультики и фильмы Все главные анонсы Star Wars Celebrations 2022: игры, сериалы, мультики и фильмы

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