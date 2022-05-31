Самый мощный в мире компьютер достиг производительности в 1,1 экзафлопса

Специалисты из Ок-Риджской национальной лаборатории рассказали о суперкомпьютере Frontier — самом мощном ПК в мире. В нём используется 9,4 тысячи 64-ядерных процессоров AMD EPYC 7A53 и 37,6 тысячи ускорителей AMD Instinct MI250X. Объём жёсткого диска — около 700 петабайт данных.

Комплектующие ПК установлены в 74 модулях, вес каждого составляет около 3,6 тонны. В общей сложности Frontier занимает пространство площадью около 372 м². Производительность устройства на днях достигла 1,1 экзафлопса (10 в 18-й степени операций в секунду). По быстродействию Frontier превосходит семь следующих за ним в рейтинге компьютеров вместе взятых: он способен выполнять более квинтиллиона (миллион триллионов) операций в секунду.

При этом китайские эксперты заявляют, что в 2021 году запустили два устройства с аналогичной производительностью: Sunway Oceanlite и Tianhe-3. Однако оба ПК не учитываются в рейтинге мощнейших компьютеров.

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