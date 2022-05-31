Роскомнадзор требует удалить браузер Tor из Google Play

СМИ обратили внимание, что Роскомнадзор потребовал у Google удалить известный браузер Tor из магазина Google Play. Что грозит компании за отказ удалять Tor Browser, не уточнили.

Как отметило ведомство, для удаления есть причина. Она в том, что в Tor есть информация, запрещённая к распространению в России.

Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещённому контенту и способствующее совершению уголовных преступлений.

Google пока не прокомментировала ситуацию.

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