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Для FIFA 22 вышел 12-й патч. Он исправил баг с поиском матчей и отключил голосовой чат

Для FIFA 22 вышел 12-й патч. Он исправил баг с поиском матчей и отключил голосовой чат
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Electronic Arts выпустила 12-й патч для FIFA 22. По большей части он посвящён исправлению ошибок с поиском кооп-матчей. Ранее в некоторых случаях при невозможности найти соперника поиск всё равно продолжался — этот баг компания наконец исправила. Для устранения неполадки EA почему-то пришлось отключить голосовой чат в Ultimate Team.

Также издатель по традиции обновил ряд форм и изображений игроков. Каких-либо других изменений патч не привносит. Обновление уже доступно на ПК, чуть позже оно доберётся и до консолей.

Ранее EA выпустила «Команду сезона» Лиги 1 в FIFA 22 в честь окончания чемпионата Франции. Главным героями стали нападающие из «ПСЖ»: Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

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