Вышел тизер «Столкновения» — нового события в Fortnite

Epic Games выпустила тизер-трейлер нового события в Fortnite, которое получило название «Столкновение». В ролике можно увидеть четырёх персонажей и огромного робота. Его собирают, в конце он оживает.

Ивент «Столкновение» посвятят концу второго сезона третьей главы, он стартует 4 июля. Режим станет доступен игрокам за 30 минут до начала самого события.

Если что, у вас ещё есть немного времени завершить оставшиеся задания и открыть желаемые награды до старта события. В качестве наград за «Столкновение» геймеры смогут получить эксклюзивные экран загрузки и музыку для лобби.

Пару дней назад стало известно, что Twitch запретил упоминать Dr Disrespect на турнире по Fortnite, который пройдёт с 12 по 30 ноября.