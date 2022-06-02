Вышел тизер «Столкновения» — нового события в Fortnite
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Epic Games выпустила тизер-трейлер нового события в Fortnite, которое получило название «Столкновение». В ролике можно увидеть четырёх персонажей и огромного робота. Его собирают, в конце он оживает.
Ивент «Столкновение» посвятят концу второго сезона третьей главы, он стартует 4 июля. Режим станет доступен игрокам за 30 минут до начала самого события.
Если что, у вас ещё есть немного времени завершить оставшиеся задания и открыть желаемые награды до старта события. В качестве наград за «Столкновение» геймеры смогут получить эксклюзивные экран загрузки и музыку для лобби.
Пару дней назад стало известно, что Twitch запретил упоминать Dr Disrespect на турнире по Fortnite, который пройдёт с 12 по 30 ноября.
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