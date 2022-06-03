Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не отменили

Ubisoft не отменила выхода ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, однако его релиз теперь ожидается не раньше апреля 2023 года — а, куда вероятнее, заметно позже.

Предположения об отмене начались на фоне прекращения приёма предзаказов на игру у американских крупных ретейлеров — речь про Amazon и GameStop. Однако Ubisoft опровергла отмену, отметив, что теперь за разработку отвечает Ubisoft Montreal. Об этом мы знаем с начала мая.

Из-за смены разработчиков мы больше не планируем игру к релизу до конца марта 2023 года. Поэтому её сняли с продаж. Если игроки хотят отменить предзаказ в рознице — им надо связаться с магазином.

Изначально ремейк должен был выйти ещё в январе 2021 года, однако после анонса игру многократно откладывали. Буквально месяц назад проект вообще отдали другой команде. Ранее им занимались команды в Индии — Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Теперь — прародители из Ubisoft Montreal.