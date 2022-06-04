В Fortnite опять взорвали остров. Вот как это было

В Fortnite случилось первое за полтора года живое событие — «Столкновение». В его рамках игроки облачились в огромного меха, после чего с орбиты выпрыгнули на карту королевской битвы и начали сражение с войском петли.
Запись события
Игрокам в роли стрелков предстояло обезвредить технику военных, а в конце — разрушить коллайдер. Конечно же, всё идёт не по плану, поэтому приходится импровизировать.
Сначала мех чуть не уничтожен, но его спасает банан с грузовиком щитов (что примечательно, персонаж в течение всего сезона плакал, поскольку попадал в разные ДТП), а затем в последний момент перед уничтожением коллайдера земля проваливается — герои теряют меха и поднимаются к устройству на своих двоих.
Тут же мы видим нестабильную нулевую точку и множество сцен из разных вселенных. Среди прочего показали дуэль Дарта Вейдера с Оби-Ваном, а также впервые мы увидели Гено — это вообще главный злодей всей Fortnite. Именно к нему отправился Джоунси вместе с Основателем (Дуэйн Джонсон).
Потом игроки уничтожают стабилизаторы коллайдера и происходит взрыв — их спасает еле работающая рука меха. Затем мы видим тизер новой локации — она напоминает мир «Аватара» Джеймса Кэмерона.
Сейчас серверы на профилактике — она должна продлиться примерно 12 часов. Тогда же и начнётся новый сезон.
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