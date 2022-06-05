Дарт Вейдер, горки, веселье: стартует новый сезон Fortnite — «Идиллия»

Epic Games выпустила два трейлера третьего сезона третьей главы Fortnite, представив первый взгляд на свежий контент. Он в значительной степени отличается от двух предыдущих сезонов, ведь основная тема — отдых.

Последние полгода жители острова королевской битвы вели ожесточённую войну с Орденом Петли, однако теперь, похоже, пришло время сложить оружие и отдохнуть. Не зря сезон получил название «Идиллия», а основная тема обоих роликов — отдых и расслабление.

Кинематографический трейлер

Что нового?

Дарт Вейдер и Индиана Джонс действительно появятся;

Вернут световые мечи — похоже, они предстанут мистическими предметами с возможностью метать их;

По острову выстроили систему рельсов, на которых можно кататься на специальных шарах в духе «Мира Юрского периода» — эдакие американские горки;

Дадут оседлать волков;

Новый гаджет Индианы Джонса очень похож на пускатели паутины Человека-паука.

По сюжету, впрочем, всё не так радужно. После победы в войне против Ордена жителей Fortnite ждёт встреча с главным антагонистом королевской битвы — Гено.

А вот постер боевого пропуска: