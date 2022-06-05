Дарт Вейдер, горки, веселье: стартует новый сезон Fortnite — «Идиллия»
Поделиться
Epic Games выпустила два трейлера третьего сезона третьей главы Fortnite, представив первый взгляд на свежий контент. Он в значительной степени отличается от двух предыдущих сезонов, ведь основная тема — отдых.
Последние полгода жители острова королевской битвы вели ожесточённую войну с Орденом Петли, однако теперь, похоже, пришло время сложить оружие и отдохнуть. Не зря сезон получил название «Идиллия», а основная тема обоих роликов — отдых и расслабление.
Кинематографический трейлер
Что нового?
- Дарт Вейдер и Индиана Джонс действительно появятся;
- Вернут световые мечи — похоже, они предстанут мистическими предметами с возможностью метать их;
- По острову выстроили систему рельсов, на которых можно кататься на специальных шарах в духе «Мира Юрского периода» — эдакие американские горки;
- Дадут оседлать волков;
- Новый гаджет Индианы Джонса очень похож на пускатели паутины Человека-паука.
По сюжету, впрочем, всё не так радужно. После победы в войне против Ордена жителей Fortnite ждёт встреча с главным антагонистом королевской битвы — Гено.
А вот постер боевого пропуска:
Комментарии
- 5 июня 2022
-
10:22
- 4 июня 2022
-
23:38
-
19:00
-
18:39
-
17:31
-
16:38
-
15:54
-
14:58
-
14:20
-
13:39
-
13:08
-
12:34
-
00:22
- 3 июня 2022
-
21:58
-
21:56
-
21:27
-
20:58
-
20:18
-
19:56
-
19:30
-
19:00
-
18:31
-
18:12
-
17:55
-
17:36
-
17:04
-
16:51
-
16:27
-
16:00
-
15:35
-
14:54
-
14:48
-
14:20
-
14:12
-
14:10
Партнерский контент