Stray, игра про котика в мире будущего, попала в чарты Steam

Steam опубликовал очередной отчёт по продажам игр и оборудования на площадке с 30 мая по 5 июня. В список вошли продукты, которые принесли наибольшую выручку за последние семь дней.

Лидером чарта уже в который раз стал Steam Deck. Портативному ПК удалось обогнать вампирский экшен V Rising, который удерживал лидерство две недели подряд. Замкнула тройку Elden Ring.

В топ-10 также попали Sea of Thieves, No Man's Sky и It Takes Two — всё благодаря высоким скидкам. Десятую строчку замкнула Stray — игра про путешествие милого котика в мире будущего. Предзаказы проекта открылись 3 июня после State of Play, а его релиз состоится 19 июля.

Топ-10 продаж в Steam с 30 мая по 5 июня