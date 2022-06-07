Блогер Юрий Дудь* подал иск к Минюсту из-за признания его иностранным агентом

Блогер Юрий Дудь (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) подал иск к Министерству юстиции РФ. Детали иска пока не сообщаются, но рассмотрение назначено на 9:00 16 июня в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщает издание «РИА Новости». Дудь* ссылается на отсутствие уведомлений о признании его иностранным агентом и просит суд признать это незаконным.
В последние годы Юрий Дудь* больше всего известен как видеоблогер, ведущий YouTube-канал «вДудь». В своих роликах автор берёт интервью у различных знаменитостей, включая спортсменов, политиков, стендап-комиков и других известных личностей.
Недавно канал Дудя* перешагнул отметку в 10 млн подписчиков. Самым популярным роликом блогера остаётся «Как устроена IT-столица мира», в котором рассказывается о российских IT-специалистах, живущих в Кремниевой долине и разрабатывающих самые популярные приложения в мире.
*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
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