Разработку фанатского ремейка S.T.A.L.K.E.R. остановили
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В августе 2020 года группа фанатов объявила о разработке ремейка игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на движке Unreal Engine 4. Созданием проекта занималась команда энтузиастов под руководством некого Ivan Sorce.
На днях авторы заявили, что приостанавливают разработку из-за «жизненных проблем». Какими-то конкретными причинами создатели не поделились.
К сожалению, с тяжёлым сердцем проект приостановлен до дальнейшего уведомления.
Команда хорошо знает, что многие из вас были взволнованы будущим этого проекта, но, к сожалению, мы не можем продолжать из-за обстоятельств, касающихся членов команды.
Это не проблема отсутствия помощи или недостаточной поддержки — возникло несколько реальных жизненных проблем, которые мы не можем контролировать.
Мы не знаем, когда продолжится работа над игрой.
Мы не можем разглашать личную информацию об обстоятельствах.
Но разработка практически прекратилась, и команда считает необходимым сообщить вам об этом.
Судя по всему, речи об отмене проекта пока не идёт. Авторы пока и сами не знают, когда смогут вернуться к разработке. Но, когда это случится, они тут же расскажут об этом фанатам.
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