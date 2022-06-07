Разработку фанатского ремейка S.T.A.L.K.E.R. остановили

В августе 2020 года группа фанатов объявила о разработке ремейка игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на движке Unreal Engine 4. Созданием проекта занималась команда энтузиастов под руководством некого Ivan Sorce.

На днях авторы заявили, что приостанавливают разработку из-за «жизненных проблем». Какими-то конкретными причинами создатели не поделились.

К сожалению, с тяжёлым сердцем проект приостановлен до дальнейшего уведомления.



Команда хорошо знает, что многие из вас были взволнованы будущим этого проекта, но, к сожалению, мы не можем продолжать из-за обстоятельств, касающихся членов команды.

Это не проблема отсутствия помощи или недостаточной поддержки — возникло несколько реальных жизненных проблем, которые мы не можем контролировать.



Мы не знаем, когда продолжится работа над игрой.

Мы не можем разглашать личную информацию об обстоятельствах.

Но разработка практически прекратилась, и команда считает необходимым сообщить вам об этом.

Судя по всему, речи об отмене проекта пока не идёт. Авторы пока и сами не знают, когда смогут вернуться к разработке. Но, когда это случится, они тут же расскажут об этом фанатам.