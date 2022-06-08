«Сбер» закрыл игровое направление SberGames

«Сбербанк» решил закрыть игровое подразделение SberGames. Об этом сообщили в газете «Коммерсантъ». Отмечается, что поиск людей остановлен, а уже нанятых людей могут назначать в другие структуры компании. В самом банке информацию уже подтвердили.

Главная причина закрытия — санкции, последовавшие после начала специальной операции на Украине. «Сбер» больше не может продавать игры через мобильные приложения.

SberGames останавливает наём новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдёт на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.

Также «Коммерсантъ» пообщался с некоторыми людьми из игровой индустрии. Они заявили, что для SberGames активно нанимали людей и планировали разработку мобильных игр, но в итоге не срослось.

Они буквально переманивали геймдизайнеров, художников и сценаристов из других студий с коэффициентом х2.

Подразделение SberGames открылось в апреле 2021 года.