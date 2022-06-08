«Сбер» закрыл игровое направление SberGames
Поделиться
«Сбербанк» решил закрыть игровое подразделение SberGames. Об этом сообщили в газете «Коммерсантъ». Отмечается, что поиск людей остановлен, а уже нанятых людей могут назначать в другие структуры компании. В самом банке информацию уже подтвердили.
Главная причина закрытия — санкции, последовавшие после начала специальной операции на Украине. «Сбер» больше не может продавать игры через мобильные приложения.
SberGames останавливает наём новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдёт на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.
Также «Коммерсантъ» пообщался с некоторыми людьми из игровой индустрии. Они заявили, что для SberGames активно нанимали людей и планировали разработку мобильных игр, но в итоге не срослось.
Они буквально переманивали геймдизайнеров, художников и сценаристов из других студий с коэффициентом х2.
Подразделение SberGames открылось в апреле 2021 года.
Комментарии
- 8 июня 2022
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:11
-
17:05
-
16:18
-
15:47
-
14:57
-
14:55
-
14:27
-
14:20
-
13:40
-
13:35
-
13:16
-
12:54
-
12:52
-
12:38
-
12:22
-
11:52
-
11:20
-
10:51
-
10:23
-
09:52
-
09:21
-
08:53
-
08:21
- 7 июня 2022
-
22:19
-
22:01
-
21:11
-
20:23
-
20:16
-
19:40
-
19:09
-
18:40
Партнерский контент