Бесплатные игры для PS Plus стали доступны в России
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Только-только мы выпустили новость про недоступность бесплатных игр для PS Plus на июнь, как спустя несколько часов ситуацию всё же исправили — все три игры без танцев с бубном активируются.
Теперь не надо заниматься переводом времени на консоли и поиском бесплатного контента, чтобы произвести оплату, можно просто зайти в PS Store или в раздел PS Plus и активировать каждую игру отдельно. Мы проверили, всё действительно работает.
Напомним, до 5 июля раздают:
- God of War (2018; PS4)
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)
- Nickelodeon All-Star Brawl (PS5, PS4).
Все игры для PS4 полностью совместимы с PS5 и без проблем запускаются на новой консоли.
Обновлённый PS Plus запускается уже совсем скоро: 13 июня в США и 22 июня в Европе (тогда же ожидается и запуск в России).
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