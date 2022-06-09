В Forza Horizon 5 появятся машинки и трассы в стиле Hot Wheels

С релиза крайне успешной Forza Horizon 5 прошло больше полугода, однако за это время разработчики не выпустили ни одного крупного дополнения. Судя по всему, это случится уже совсем скоро — на странице игры в Steam появился баннер с упоминанием нового расширения. Оно будет посвящено машинкам и трекам в стиле Hot Wheels.
Похожие дополнения уже выходили для Forza Horizon 3 и Forza Horizon 4, так что сомневаться в утечке не приходится. Анонс расширения может состояться на конференции Xbox и Bethesda, которая пройдёт 12 июня.
Ранее стало известно, что в Forza Horizon 5 сыграло более 20 млн человек. Для достижения невероятного результата игре понадобилось чуть больше восьми месяцев. Теперь это одна из самых успешных игр Microsoft за всю её историю.
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