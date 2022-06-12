«СДЭК» критикуют за выгодный магазин, который до сих пор ничего не доставил

Примерно месяц назад компания по доставке «СДЭК» открыла собственный магазин — CDEK Shopping. Про него тогда написали очень многие, поскольку там можно было очень выгодно приобрести консоли, смартфоны, видеокарты и другую технику из-за рубежа.

Первые доставки ожидались в начале июня, однако уже 12-е число, а покупатели так и не получили ничего. У Mobile Review вышел большой разбор ситуации, но мы лишь тезисно расскажем о главном:

В поддержке людей кормят завтраками.

Сам «СДЭК» закупает товары в ОАЭ, но не как компания, а ищет местных людей.

Вместо прямой доставки, с которой не должно быть проблем, компания начинает перевозку через несколько регионов.

По оценке портала, за май оборот CDEK Shopping составил 1,3 млрд рублей.

Сам CDEK снял с себя любые обязательства по срокам доставки и качеству товара — другие маркетплейсы в России, которые занимаются доставкой в Россию, работают иначе.

В Mobile Review рекомендуют игнорировать CDEK Shopping и любые проекты основного «СДЭКа».