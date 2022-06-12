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«СДЭК» критикуют за выгодный магазин, который до сих пор ничего не доставил

«СДЭК» критикуют за выгодный магазин, который до сих пор ничего не доставил
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Примерно месяц назад компания по доставке «СДЭК» открыла собственный магазинCDEK Shopping. Про него тогда написали очень многие, поскольку там можно было очень выгодно приобрести консоли, смартфоны, видеокарты и другую технику из-за рубежа.

Первые доставки ожидались в начале июня, однако уже 12-е число, а покупатели так и не получили ничего. У Mobile Review вышел большой разбор ситуации, но мы лишь тезисно расскажем о главном:

  • В поддержке людей кормят завтраками.
  • Сам «СДЭК» закупает товары в ОАЭ, но не как компания, а ищет местных людей.
  • Вместо прямой доставки, с которой не должно быть проблем, компания начинает перевозку через несколько регионов.
  • По оценке портала, за май оборот CDEK Shopping составил 1,3 млрд рублей.
  • Сам CDEK снял с себя любые обязательства по срокам доставки и качеству товара — другие маркетплейсы в России, которые занимаются доставкой в Россию, работают иначе.

В Mobile Review рекомендуют игнорировать CDEK Shopping и любые проекты основного «СДЭКа».

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