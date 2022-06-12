Первый геймплей Redfall — кооперативного шутера от авторов Prey и Dishonored

На презентации Xbox и Bethesda студия Arkane, авторы Prey и Dishonored, представила первый игровой процесс Redfall — кооперативного шутера, в котором игрокам предстоит сражаться с вампирами и отвоевать у них город Редфолл. Авторы обещают полноценную сюжетную кампанию, которая развернётся в открытом мире.

В проекте будет прокачка навыков и оружия с постоянным командным взаимодействием. В игре четыре персонажа: Джейкоб, Реми, Девиндер и Лайла. У каждого из них свои способности. К примеру, Реми орудует подручным роботом, а Джейкоб — прирождённый снайпер с соответствующими умениями. В первом ролике показали сражение в Массачусетсе, где и разворачивается действие игры.

Redfall выйдет в 2023 году только на Xbox и ПК — судя по всему, на PlayStation она не заглянет. Игра с первого дня войдёт в сервис Game Pass.