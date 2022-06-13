Kojima Productions — о сделке с Xbox: у нас по-прежнему хорошие отношения с PlayStation

12 июня Хидео Кодзима объявил, что работает над игрой для облачных сервисов совместно с Microsoft. Каких-либо деталей он не рассказал, однако очевидно, что это будет эксклюзивный проект для облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Многие геймеры и по совместительству фанаты PlayStation забеспокоились: неужели студия Kojima Productions больше не работает с Sony?
В своих соцсетях команда заверила, что, несмотря на сделку с Microsoft, она продолжает сотрудничать с японской корпорацией.
После объявления о нашем партнёрстве с Microsoft с использованием облачных технологий многие люди спрашивают о нашем сотрудничестве с Sony Interactive Entertainment. Уверяем вас, у нас по-прежнему очень хорошие партнёрские отношения с PlayStation.
Kojima Productions заявила, что студия остаётся независимой и продолжит радовать фанатов в области игр, музыки и фильмов.
Как независимая творческая студия Kojima Productions продолжит работу над творениями для наших фанатов. Мы будем исследовать различные возможности игр, фильмов и музыки на платформах, которые развиваются с течением времени и технологий. Мы надеемся на вашу поддержку!
Помимо таинственной облачной игры для Xbox, студия Хидео Кодзимы также работает над Death Stranding 2 с Норманом Ридусом. У обоих проектов пока нет даже приблизительной даты выхода.
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