Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 отвергают перенос игры на 2023 год
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Представили GSC Game World отвергли перенос S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год, который ненароком объявила Microsoft на вчерашней конференции Xbox & Bethesda Showcase.
Дата релиза указана на сайте, это наш официальный источник. Если что-то изменится, мы обязательно вам сообщим.
Я же, в свою очередь, не могу вам ничего другого рассказать, так что каких-либо дополнительных комментариев не будет.
В итоге официально сиквел S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован для выпуска на 8 декабря 2022 года, однако в связи со сложившейся ситуацией, из-за которой украинская студия GSC Game World временно переехала в Чехию, релиз всё же наверняка отложат. Удивимся, если команда успеет выпустить шутер лишь после одного переноса!
Официально игра создаётся для Xbox Series и ПК. В день выпуска она появится в Xbox Game Pass. Согласно утечкам, релиз на PS5 ожидается через три месяца после премьеры на Xbox.
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