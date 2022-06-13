Из S.T.A.L.K.E.R. 2 уберут русскую озвучку

GSC Game World решила отказаться от дубляжа на русском языке в «Сталкере 2». Причины не сообщаются, но зато шутер получит украинскую озвучку. Информация сначала появилась на сайте игры, а затем её подтвердили изданию DTF.
Всего у S.T.A.L.K.E.R. 2 будет две озвучки — английская и украинская. А вот субтитры переведут на 15 языков, среди которых русский, сербский, китайский, польский, чешский и другие.
Решение отказаться от русского дубляжа кажется логичным, ведь «Сталкер 2» официально в России выпускать уже не планируют. Разработчики не станут отменять уже оформленные предзаказы, но принимать новые не будут. Однако подписчики Xbox Game Pass даже в России без проблем получат игру на релизе.
Он, кстати, запланирован на 2023 год для Xbox Series и ПК. Позже ожидается релиз на PS5.
- 13 июня 2022
-
23:18
-
21:42
-
20:15
-
20:02
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:29
-
18:21
-
18:00
-
17:15
-
16:28
-
16:16
-
16:01
-
15:32
-
14:52
-
14:49
-
14:41
-
14:20
-
13:57
-
13:43
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:25
-
11:53
-
11:23
-
10:55
-
10:23
-
09:55
-
09:24
-
08:55
-
08:22
- 12 июня 2022
-
23:24
-
22:42