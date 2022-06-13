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Из «Сталкера 2» уберут русскую озвучку

Из S.T.A.L.K.E.R. 2 уберут русскую озвучку
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GSC Game World решила отказаться от дубляжа на русском языке в «Сталкере 2». Причины не сообщаются, но зато шутер получит украинскую озвучку. Информация сначала появилась на сайте игры, а затем её подтвердили изданию DTF.

Всего у S.T.A.L.K.E.R. 2 будет две озвучки — английская и украинская. А вот субтитры переведут на 15 языков, среди которых русский, сербский, китайский, польский, чешский и другие.

Решение отказаться от русского дубляжа кажется логичным, ведь «Сталкер 2» официально в России выпускать уже не планируют. Разработчики не станут отменять уже оформленные предзаказы, но принимать новые не будут. Однако подписчики Xbox Game Pass даже в России без проблем получат игру на релизе.

Он, кстати, запланирован на 2023 год для Xbox Series и ПК. Позже ожидается релиз на PS5.

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