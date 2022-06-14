По «Ведьмаку» могут делать сетевую игру

В октябре 2021 года CD Projekt RED купила студию The Molasses Flood. Известно, что команда работает над игрой по существующей франшизе CD Projekt, однако каких-то деталей не сообщили.

Недавно The Molasses Flood опубликовала вакансию. Студия ищёт дизайнера мультиплеера для своей игры. Она будет работать на Unreal Engine, а в основу проекта лягут экшен-элементы, прокачивание персонажей и процедурная генерация. Пользователи предположили, что команда работает над игрой по «Ведьмаку».

В качестве ещё одного аргумента приводятся слова президента CD Projekt Адама Кичиньски. Он заявлял, что команда планирует внедрить мультиплеер как в Cyberpunk 2077, так и в «Ведьмака». Это отметило издание Game Rant.

В настоящее время CD Projekt RED работает над некстген-версией «Ведьмака 3». Она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series в конце 2022 года.