Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали начало игры

GSC Game World показала вступительный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Релиз в 2023 году.
Ролик показывает водителя, очень уж похожего на руководителя студии Сергея Григоровича, который мчится по Зоне в момент выброса. В кабине у него находится какое-то устройство. В конце мы также видим огромную аномалию, будто бы взорванный саркофаг из финала первой части, а рядом с ним – сталкер.
На днях разработчики объявили, что отказались от дубляжа сиквела на русском языке — вместо этого шутер озвучат на украинском языке. Также будет доступна английская озвучка. А вот перевод субтитров будет аж на 15 языков, среди которых есть и русский.
Вместе с трейлером компания официально подтвердила перенос выпуска на следующий год — ранее выход планировался в начале декабря. Сама Microsoft при этом рассчитывает, что запуск состоится в первой половине года. Украинские же разработчики не подтверждают и не опровергают этого.
- 14 июня 2022
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