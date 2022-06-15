В Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вернут вырезанный 18 лет назад контент
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Культовая Star Wars: Knights of the Old Republic 2 вышла на Nintendo Switch ещё 8 июня, однако издание Eurogamer обратило внимание на DLC с вырезанным контентом, которое выйдет в третьем квартале этого года. Изначально его планировали выпустить вместе с оригинальным тайтлом, однако в итоге из-за проблем от этой идее отказались.
Студия Aspyr предупредила, что вырезанный контент не будет совместим с сохранениями базовой игры. Придётся начинать новую игру, только тогда можно будет поиграть в DLC.
DLC включает в себя новую миссию в качестве дроида-компаньона HK-47, обновлённую концовку с акцентом на сделанных выборах, дополнительный диалог с экипажем, большое количество квестов и боевых столкновений.
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