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Нейросеть AI Voices позволяет говорить голосом Моргана Фримена, робота или астронавта

Нейросеть AI Voices позволяет говорить голосом Моргана Фримена, робота или астронавта
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Компания Voicemod представила AI Voices — технологию, которая использует нейросети для преобразования речи пользователя. Программа позволяет имитировать голоса других людей, например, актёра Моргана Фримена, пилота самолёта, астронавта и ИИ-ассистента HAL-9000 из фильма «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. В будущем Voicemod планирует интегрировать и другие известные голоса в свою программу.

Журналисты издания The Verge уже протестировали технологию и остались под большим впечатлением. Программа действительно позволила им стать Морганом Фрименом без каких-либо сильных искажений в голосе. Однако для этого им понадобился довольно мощный процессор, который обеспечил стабильную работу программы.

15 июня стартовал бета-тест AI Voices — желающие могут подать заявку на участие в тестировании на специальной странице. Авторы пока не сообщают, когда состоится полноценный релиз технологии в открытом доступе.

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