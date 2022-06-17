Часть смартфонов Samsung по параллельному импорту не работает с российскими SIM-картами

У покупателей смартфонов Samsung, ввезённых в Россию по параллельному импорту, возникли проблемы с активацией из-за региональных ограничений. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров.

По его словам, включить новый аппарат, вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС. Чтобы активировать устройство, в него надо вставить SIM-карту оператора, работающего в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет. Затем необходимо проговорить по нему несколько минут. Интересно, что с iPhone подобных ограничений нет.

Как заявили в службе поддержки Samsung, «крайне желательно», чтобы смартфон хотя бы несколько минут поработал с SIM-картой региона, в котором был куплен. Однако устройство можно разблокировать в официальных сервисных центрах за 5000 рублей с ожиданием в две недели — за это время компания рассмотрит заявку и вышлет код для разблокировки.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезённых по параллельному импорту. По оценке эксперта, в мае в страну таким образом въехало 45-50 тыс. устройств корейского бренда.