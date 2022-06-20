Telegram запустил платную подписку
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Команда Павла Дурова объявила о запуске платной подписки в «Телеграме». Как и ожидалось, за 449 рублей в месяц она добавит множество удобств для самых продвинутых пользователей и «позволит сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете».
Детали подписки Telegram Premium
- Отключение рекламы. Минималистичные рекламные посты в крупных каналах будут скрыты для подписчиков сервиса.
- Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ. Всем пользователям доступны загрузка фото, видео и других файлов объёмом до 2 ГБ каждый и неограниченное количество места в облачном хранилище. Однако с подпиской максимальный размер загружаемого файла увеличится до 4 ГБ. Скачивать содержимое при этом смогут даже обычные пользователи.
- Ускоренная загрузка. Подписчики могут скачивать фото, видео и документы на максимальной скорости без ограничений.
- Вдвое меньше ограничений. Подписчикам теперь доступны более вместительные папки с чатами и расширенный раздел «О себе».
- Распознавание голосовых сообщений. Голосовые сообщения теперь можно перенести в текст одним нажатием, если нет времени их прослушивать.
- Уникальные стикеры. Для нескольких десятков стикеров добавили полноэкранные анимации. Эксклюзивная коллекция пополняется ежемесячно.
- Уникальные реакции. Отреагировать на посты теперь новыми эмодзи, включая 🤡👌🏻.
- Больше возможностей для управления чатами. У подписчиков появится больше инструментов для поддержания порядка в списке чатов.
- Всегда активные видеоаватары. Видеоаватары подписчиков будут проигрываться для всех пользователей во всех разделах приложения, в том числе в списках чатов и самих чатах.
- Значок подписчика. Рядом с именем каждого подписчика в списке чатов, верхней панели чата и списке участников группы будет отображаться особый значок Premium.
- Новые иконки приложения. В числе эксклюзивных иконок числятся звезда, ночное небо и реактивный бумажный самолётик.
Оформить подписку Telegram Premium в России уже могут пользователи iPhone — это можно сделать в приложении, выбрав оплату с мобильного счёта. Для Android-пользователей оплатить сервис гораздо сложнее, ведь Google запретила какие-либо транзакции в Play Store для нашей страны. Судя по всему, для этого понадобится отдельный аккаунт в другом регионе.
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