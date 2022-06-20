YouTube заблокировал каналы российских шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

Как обратило внимание издание «РБК» YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Под удар попали невероятно популярные шоу в России — «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Кто хочет стать миллионером». При попытке перейти на один из каналов видеохостинг сообщает, что они были заблокированы из-за «нарушений условий пользования».

«Красный квадрат» — крупнейший производитель телевизионного контента в России. Холдинг выпускает передачи «Контрольная закупка», «Большая разница», «Минута славы», «Угадай мелодию» многие другие.



В 2014 году контрольный пакет акций «Красного квадрата» купил Аркадий Ротенберг. В данный момент он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Вместе с ним под санкциями США находится и Первый канал, на котором выходили телешоу.