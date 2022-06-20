Мобильные операторы начали брать плату за оформление сим-карт

Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи. Субсидировать выдачу пластика абонентам стало слишком дорого, так как компаниям пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам источников издания, себестоимость сим-карты составляет € 0,8 (около 46 рублей), что на 250% больше, чем годом ранее. К сентябрю рост стоимости пластика может составить до 420%. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, раньше операторы брали стоимость сим-карты на себя при заключении контракта в расчёте, что это окупится долгим использованием услуг оператора. Сейчас же это «стало невыгодно, так как новые сим-карты в основном покупают для временного пользования».

Раньше SIM-карты были бесплатными. Например, абонент оформил себе подключение за 300 рублей, при этом вся сумма переходила на счёт. Теперь «МегаФон» и его дочерний оператор Yota берут по 50 рублей за сим-карту. «Билайн» планирует сделать услугу платной с 21 июня: стоимость пластика также составит 50 рублей. По сведениям «Коммерсанта», МТС сделает то же самое 24 июня, Tele2 – с 1 августа.