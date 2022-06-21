Это провал — «Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney
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Недавно в Disney+ вышел сериал «Мисс Марвел». Хоть он и получил в основном положительные отзывы, статистика просмотров у шоу крайне печальная. Согласно данным сервиса Samba TV, «Мисс Марвел» посмотрели всего лишь 775 тыс. домохозяйств.
Особенно смешными эти просмотры кажутся на фоне других шоу Disney+. У «Локи», к примеру, 2,5 млн домохозяйств, а у «Соколиного Глаза» их 1,5 млн.
Топ самых популярных сериалов на Disney+
- «Локи» — 2,5 млн домохозяйств
- «Оби-Ван Кеноби» — 2, 1 млн домохозяйств
- «Лунный рыцарь» — 1,8 млн домохозяйств
- «Сокол и Зимний Солдат» — 1,8 млн домохозяйств
- «Ванда/Вижн» — 1,6 млн домохозяйств
- «Соколиный Глаз» — 1,5 млн домохозяйств
Сюжет «Мисс Марвел» рассказывает о фанатке супергероев Камале Хан, которая сама получает суперсилы и становится героем. Шоу можно посмотреть на Disney+, но в России сервис не работает.
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