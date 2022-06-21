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Это провал — «Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney

Это провал — «Мисс Марвел» стартовала в разы хуже других сериалов Disney
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Недавно в Disney+ вышел сериал «Мисс Марвел». Хоть он и получил в основном положительные отзывы, статистика просмотров у шоу крайне печальная. Согласно данным сервиса Samba TV, «Мисс Марвел» посмотрели всего лишь 775 тыс. домохозяйств.

Особенно смешными эти просмотры кажутся на фоне других шоу Disney+. У «Локи», к примеру, 2,5 млн домохозяйств, а у «Соколиного Глаза» их 1,5 млн.

Топ самых популярных сериалов на Disney+

  1. «Локи» — 2,5 млн домохозяйств
  2. «Оби-Ван Кеноби» — 2, 1 млн домохозяйств
  3. «Лунный рыцарь» — 1,8 млн домохозяйств
  4. «Сокол и Зимний Солдат» — 1,8 млн домохозяйств
  5. «Ванда/Вижн» — 1,6 млн домохозяйств
  6. «Соколиный Глаз» — 1,5 млн домохозяйств

Сюжет «Мисс Марвел» рассказывает о фанатке супергероев Камале Хан, которая сама получает суперсилы и становится героем. Шоу можно посмотреть на Disney+, но в России сервис не работает.

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