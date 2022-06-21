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Новый патч для FIFA 22 исправил ошибку с игрой голкиперов

Новый патч для FIFA 22 исправил ошибку с игрой голкиперов
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EA выпустила 13-й патч для FIFA 22. Он уже доступен на ПК и скоро выйдет на консолях. Апдейт совсем небольшой, однако он исправляет важную ошибку: теперь вратари больше не играют руками за пределами штрафной площади. Оказывается, иногда голкипер отказывался играть ногами и головой даже в штрафной соперника.

Разработчики исправили ошибку с отображением сыгранности в кооп-матчах Ultimate Team. Авторы отметили, что это была лишь ошибка отображения — «химия» футболистов работала как надо. Также EA устранила баг с некорректным освещением на некоторых стадионах.

Интересно, что в этот раз не было традиционных обновлений форм и логотипов — судя по всему, команда приступила к плотной работе над FIFA 23. Вполне возможно, полноценный анонс состоится в ближайшие недели.

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