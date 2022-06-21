Блогер создал кастомную PS5 Slim толщиной в два сантиметра

Многие фанаты PlayStation уже давно ждут Slim-версию PS5, которая по традиции станет уменьшенной версией консоли. Популярный блогер DIY Perks решил взять всё в свои руки и превратил обычную PS5 в PS5 Slim толщиной в два сантиметра.

Для этого автор разобрал консоль, избавился от всего лишнего и положился на водяное охлаждение. В результате PS5 Slim не только выглядит намного меньше, но и гораздо меньше нагревается. Конечно, блогер таким образом полностью теряет гарантию на консоль, однако в его случае это точно того стоило.

Сравнение температур PS5 Slim и обычной PS5

Единственный минус подобной авантюры, помимо гарантии — отсутствие дисковода. Однако и эта проблема наверняка как-нибудь решается, но для этого придётся пожертвовать размером PS5 Slim.

Сравнение PS5 и PS5 Slim