Кевин Файги рассказал о будущем киновселенной Marvel
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Четвёртая фаза киновселенной Marvel потихоньку подходит к концу, и компания уже продумывает будущее на годы вперёд. В интервью Total Film глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что намёки на дальнейшие события можно найти в уже вышедших проектах, а небольшими деталями Disney поделится в ближайшие месяцы.
Мы приближаемся к концу четвёртой фазы, и скоро зрители поймут, в каком направлении мы движемся. На мой взгляд, в наших фильмах и сериалах довольно много подсказок, которые лично мне кажутся очень заметными.
Чем-то более конкретным мы поделимся уже в ближайшие месяцы, и тогда зрители увидят частичку нашей дорожной карты.
Возможно, те самые детали компания раскроет на конференции D23 Expo 2022, которая пройдёт в сентябре.
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