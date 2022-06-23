Эмбер Хёрд напишет книгу о суде с Джонни Деппом
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Эмбер Хёрд хоть и проиграла в суде против Джонни Деппа, однако о самой истории актриса явно забудет не скоро. Хёрд собирается написать книгу о суде с бывшим супругом и «рассказать всю правду».
По словам источника британского журнала OK!, актриса считает свою карьеру законченной. Якобы ей нечего терять, она готова рассказать в книге обо всём.
Эмбер считает свою карьеру в Голливуде законченной. Она уже ведёт переговоры и надеется на успех. На данный момент ей нечего терять, она хочет рассказать всё.
Забавно видеть такую новость после того, как актриса заявила о неостывшей любви к Джонни Деппу. По словам Хёрд, она не испытывает к бывшему супругу негативных эмоций.
Суд закончился 1 июня в пользу Джонни Деппа.
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