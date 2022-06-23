Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Голосовой помощник Alexa заговорит голосом усопших

Голосовой помощник Alexa заговорит голосом усопших
Комментарии

На конференции Re:Mars компания Amazon представила новую функцию для голосового помощника Alexa. Во время презентации старший вице-президент Рохит Прасад попросил прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки. Голосовой помощник тут же переключился на более мягкий и человеческий голос, имитируя члена семьи.

Как отметили разработчики, данную функцию можно будет использовать, чтобы увековечить память об усопших родственниках. По словам Прасада, «ИИ не избавит от боли от потери, но поможет сохранить воспоминания». При этом для работы технологии понадобится около минуты речи настоящего человека — подойдут даже аудиосообщения.

В данный момент технология находится в разработке. Amazon не назвала точную дату выхода новой функции и не уточнила, станет ли она общедоступной.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022