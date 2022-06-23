Голосовой помощник Alexa заговорит голосом усопших

На конференции Re:Mars компания Amazon представила новую функцию для голосового помощника Alexa. Во время презентации старший вице-президент Рохит Прасад попросил прочитать «Волшебника страны Оз» голосом бабушки. Голосовой помощник тут же переключился на более мягкий и человеческий голос, имитируя члена семьи.

Как отметили разработчики, данную функцию можно будет использовать, чтобы увековечить память об усопших родственниках. По словам Прасада, «ИИ не избавит от боли от потери, но поможет сохранить воспоминания». При этом для работы технологии понадобится около минуты речи настоящего человека — подойдут даже аудиосообщения.

В данный момент технология находится в разработке. Amazon не назвала точную дату выхода новой функции и не уточнила, станет ли она общедоступной.