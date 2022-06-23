«Индиана Джонс 5» может стать последним фильмом культового композитора Джона Уильямса
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Культовый композитор Джон Уильямс в разговоре с Associated Press заявил о том, что планирует уйти из кино. 90-летний автор общепризнанных композиций для «Звёздных войн», «Гарри Поттера», и «Один дома» рассказал, что прямо сейчас заканчивает работу над «Индианой Джонсом 5» и не исключает, что после этого больше не вернётся к написанию музыки для фильмов.
Сейчас я работаю над «Индианой Джонсом 5» — кажется, Харрисон Форд, который куда младше меня, уже говорил, что это будет его последний фильм. Вот я и решил: раз уж он может это себе позволить, то могу и я.
Уильямс отметил, что прекращать свою музыкальную деятельность он не собирается — просто написание саундтрека для фильма занимает слишком уж много времени. И вместо этого он, например, научится играть в теннис.
Но я не хочу, чтобы люди считали, будто я полностью прекращаю всю свою деятельность. Например, я не умею играть в теннис, но мне хочется думать, что когда-нибудь научусь.
Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 30 июня 2023 года. К своей роли вернётся Харрисон Форд, а поставит картину режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд.
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