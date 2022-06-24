Китай готов поставлять технологии в Россию

Издание «Прайм» сообщило, что Китай готов поставлять в Россию микроэлектронику и другие технологии. Об этом рассказал посол Российской Федерации в Пекине Андрей Денисов.

По его словам, место на российском рынке освобождается, его готовы занять китайский компании, но на это в любом случае потребуется время.

Место на нашем рынке освобождается. Китайские компании-производители различных видов продукции готовы занять на нём место, но для того, чтобы освоиться… нужно какое-то время.

В магазинах России активно сокращается ассортимент бытовой техники и другого из-за санкций против страны. Вместе с этим есть проблемы и с поставками различных комплектующих, которыми занимались иностранные фирмы, ушедшие из России.