В «Дэдпуле 3» поиздеваются над провальным «Морбиусом»

Сценаристы третьего «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник рассказали о некоторых деталях предстоящего фильма на подкасте Post-Credit. Подробности сюжета не раскрыли, но сообщили о шутках про Морбиуса.
Авторы подкаста Post-Credit поделились в соцсетях, что сценаристы не знали о множестве мемов про Морбиуса. Когда им предложили добавить шутки про вампира в «Дэдпул 3», то Риз и Верник сообщили, что теперь обязаны это сделать.
Мы не смотрели «Морбиуса». Мы даже не видели мемов, но теперь они у нас на радаре. Теперь нам придётся это сделать.
Несмотря на провал «Морбиуса» у зрителей, фильм разошёлся на множество мемов и забавных роликов. Одну из самых популярных шуток с фразой «морбить» поддержал Джаред Лето, исполнитель роли вампира.
Одна из шуток про Морбиуса
Третий «Дэдпул» попадёт в киновселенную Marvel, но сценаристы успокоили фанатов — герой останется собой. К главной роли вернётся Райан Рейнольдс, а режиссёром выступит Шон Леви, который работал над «Главным героем» и «Живой сталью».
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