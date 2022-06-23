Fall Guys, став эксклюзивом Epic Games Store, поставила рекорд онлайна в Steam
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21 июня Fall Guys стала условно-бесплатной на ПК (Epic Games Store) и консолях. Несмотря на то что игра не вышла в Steam, онлайн игры стал рекордным за последние два года.
По данным сервиса Steam Charts, в проекте было 59 тыс. одновременных игроков. Судя по всему, переход игры на условно-бесплатную модель повлиял и на игроков в Steam. Даже с тем условием, что доступ к Fall Guys на площадке Valve остался у тех, кто проект покупал.
Вчера разработчики Fall Guys сообщили, что из-за большой нагрузки серверы игры упали. Mediatonic пообещала решить проблему как можно скорее.
Fall Guys вышла в 2020 году и быстро стала популярной благодаря раздаче в PS Plus. Также на успех тайтла повлияли блогеры и стримеры.
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