Fall Guys, став эксклюзивом Epic Games Store, поставила рекорд онлайна в Steam

21 июня Fall Guys стала условно-бесплатной на ПК (Epic Games Store) и консолях. Несмотря на то что игра не вышла в Steam, онлайн игры стал рекордным за последние два года.

По данным сервиса Steam Charts, в проекте было 59 тыс. одновременных игроков. Судя по всему, переход игры на условно-бесплатную модель повлиял и на игроков в Steam. Даже с тем условием, что доступ к Fall Guys на площадке Valve остался у тех, кто проект покупал.

Вчера разработчики Fall Guys сообщили, что из-за большой нагрузки серверы игры упали. Mediatonic пообещала решить проблему как можно скорее.

Fall Guys вышла в 2020 году и быстро стала популярной благодаря раздаче в PS Plus. Также на успех тайтла повлияли блогеры и стримеры.